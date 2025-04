information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 08:08

A la Une de la presse, ce mercredi 16 avril, le nouveau regain de tensions entre l’Algérie et la France, qui annonce le rappel de son ambassadeur et l’expulsion de 12 agents algériens. La série d’attaques, en France, qui ont ciblé une dizaine de prisons, entre dimanche et mardi. La condamnation, hier, en Russie, de quatre journalistes à 5 ans et demi de prison. Et la passion des Suédois pour la migration printanière des élans.