Fonte des glaciers : l'Argentine au coeur de la lutte contre le réchauffement climatique

information fournie par France 24 • 08/12/2022 à 15:41

En novembre, l’UNESCO a sorti un rapport soulignant une des conséquences les plus visibles du changement climatique : dans 30 ans, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial auront disparu. Pour illustrer cette urgence, direction de l’Argentine, un pays qui compte plus de 16.000 glaciers et qui les surveille de très près. Là-bas, les données sont particulièrement inquiétantes : la Patagonie, notamment, est la région qui connaît la fonte la plus importante sur la planète.