Foire 1-54 2025 : le rendez-vous incontournable de l'art contemporain africain à Marrakech

information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 15:43

Retour sur le rendez-vous incontournable de l'art contemporain africain au Maroc, la foire 1-54, qui a ébloui les amoureux de l’art contemporain. Pour cette édition au Maroc, la foire confirme son rôle de plateforme majeure pour l'art contemporain africain, réunissant collectionneurs internationaux et galeries de renom à La Mamounia et ailleurs à Marrakech. Ce reportage met en lumière les artistes émergents et les nouvelles tendances du marché de l'art africain, avec un focus particulier sur la jeune scène artistique marocaine. Images et récit de Nasrine Constantini.