Fléau du "chikan" au Japon : le pays s'attaque aux attouchements publics

information fournie par France 24 • 05/03/2025 à 14:26

Au Japon, les attouchements et agressions sexuels dans les transports publics sont un véritable fléau. Le gouvernement vient de sortir sa toute première enquête : une femme sur 10 entre 16 et 29 ans se serait déjà fait toucher en public. Mais dans ce pays, le patriarcat et la peur du regard de l'autre sont encore très présents. Résultat : les femmes n’osent pas réagir, ou peu, par peur d'être jugées. D'après une enquête du gouvernement, 80 % des victimes d’attouchements sexuels ne le signalent pas à la police. Dans la capitale nippone, environ 800 “chikan” ou “frotteurs” sont arrêtés chaque année. Mais beaucoup passent entre les mailles du filet. Débordée par le nombre de cas, la police tokyoïte a développé une application pour aider les femmes victimes de harcèlement. Reportage sur place avec Airi Futakuchi, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.