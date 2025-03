information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 17:38

Depuis le début de l'année, 30 millions de poules pondeuses ont dû être euthanasiées aux États-Unis en raison de la grippe aviaire. Face à la pénurie et à la flambée des prix des œufs, le gouvernement américain a annoncé qu'il allait en importer de Turquie et de Corée du Sud. Le secrétaire américain à la Santé a proposé de laisser circuler le virus, afin d'identifier les animaux "les plus résistants". Les scientifiques dénoncent un risque accru de mutation vers l'humain.