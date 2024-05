information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 14:24

Forages pétroliers, bétonisation des sols, surpêche… Comment faire cesser les activités les plus nuisibles pour la planète ? Et comment faire émerger des entreprises qui respectent le climat et le vivant ? La finance a un rôle central à jouer. Un peu plus de 10% des fonds d’investissements mettent la rentabilité et l’impact écologique sur le même plan. C’est le cas de "2050" à Paris