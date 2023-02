information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 10:39

C'est un déchet insoupçonné. Non identifiés et souvent invisibles, des filets fantômes, souvent perdus par les pêcheurs, errent dans les océans. On les pense en corde, ils sont en réalité en plastique et empoisonnent la vie sous-marine. Chaque année, près de 80 000 kilomètres carrés de filets, l'équivalent de la superficie de l'Écosse, disparaissent dans les fonds marins ou flottent à la surface.