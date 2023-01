Fièvre de l'or en République dominicaine : aubaine ou malédiction ?

information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 15:42

En République dominicaine, Pueblo Viejo, la plus grande mine d'or d’Amérique latine, est au cœur d’une polémique. Elle produit près de 50 % de l'or du pays, principale exportation de l'île. L'exploitation de ce minerai a transformé la localité de Cotui en vaste mine à ciel ouvert. Et des travaux d'agrandissement vont provoquer l'expropriation et le relogement d'environ 450 habitants de la vallée. Certains dénoncent les dégâts environnementaux de cette activité et "la malédiction de l'or".