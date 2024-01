Fève, couronne et tradition… Dans les secrets de la galette des rois

information fournie par France 24 • 05/01/2024 à 18:10

Elle est la reine des pâtisseries du mois de janvier. Chaque année, la galette des rois envahit les boulangeries de France… et nos estomacs ! Dans cette émission, nous revenons sur les origines de cette tradition culinaire chère aux Français : elle remonterait non pas aux rois mages, mais à l’époque romaine avec ses fêtes saturnales. Nous partirons également à la rencontre de Yasmine Menacer, maître-boulangère à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Elle vient de remporter le prix de la meilleure galette du Grand Paris et nous livre ses secrets de fabrication. À vos papilles !