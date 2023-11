Fête de "l'Unité du peuple" : quel roman national Vladimir Poutine écrit-il pour la Russie ?

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 19:21

À l'occasion du "jour de l'Unité du peuple" le 4 novembre, lorsque la Russie célèbre la libération de Moscou de l'occupation polono-lituanienne en 1612, Vladimir Poutine et ses dignitaires ont multiplié les discours isolationnistes sur les "ennemis extérieurs et intérieurs" de la Russie, et son "combat existentiel" pour sa survie. Elena Volochine analyse les références historiques de ces discours, alors que l'historiographie russe moderne puise dans le passé pour justifier la guerre actuelle d'invasion de l'Ukraine.