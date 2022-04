information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 18:07

Après deux ans sans Salon du Livre, la manifestation, rebaptisée « Festival du Livre de Paris », a lieu du 22 au 24 avril au Grand Palais Ephémère. Cet événement fait peau neuve pour attirer plus de participants et permettre de renouer entre lecteurs et auteurs après des mois de pandémie. Cette année, c'est l'Inde qui est à l'honneur, comme l'explique Laure Manent, journaliste culture à France 24.