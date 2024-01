Festival de la BD d'Angoulême 2024 : la Britannique Posy Simmonds remporte le Grand Prix

information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 15:44

Plus de 1300 auteurs et 200 000 visiteurs sont attendus à Angoulême, ville de l'ouest de la France, pour la 51ème édition du Festival de la bande-dessinée. Comme le veut la tradition, c’est le Grand Prix, récompense la plus prestigieuse du neuvième art, qui a donné le coup d'envoi du Festival. Après le Franco-Syrien Riad Sattouf, en 2023, c'est la Britannique Posy Simmonds qui a été récompensée. Saluée pour son humour grinçant, son œuvre se moque souvent de la bourgeoisie, dont elle est elle-même issue.