Fespaco 2023 : Ouagadougou, capitale du cinéma africain

information fournie par France 24 • 03/03/2023 à 14:19

Ce numéro de "À l'Affiche" met le cap sur Ouagadougou, où Fatimata Wane, envoyée spéciale de France 24, fait le point sur la 28e édition du Fespaco, plus grand festival de cinéma africain. Un rendez-vous placé cette année sous haute surveillance sécuritaire. Au programme également : un voyage au Rwanda pour les Rencontres internationales du livre francophone et une visite guidée de l’exposition "Senghor et les arts : réinventer l’universel", qui revisite la pensée de l’ex-président sénégalais.