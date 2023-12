information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 17:57

Saviez-vous qu’en France, un agriculteur se suicide tous les deux jours ? Et que 100 000 fermes ont déjà disparu en 10 ans faute de repreneurs ? Comment renouveler les générations, sortir du surendettement et rendre le métier désirable alors que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde ? De "nouveaux ruraux" expérimentent les fermes collectives, un retour à la terre qui se fait autrement pour permettre vivre de ce métier sans lui sacrifier sa vie.