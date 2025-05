Femmes en résistance, les oubliées de la Libération

information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 15:28

En mai 1945, la Seconde guerre mondiale s'achève, l'armistice est signé et les camps de prisonniers sont libérés peu à peu. À Ravensbrück, camp de concentration réservé aux femmes, 8 000 Françaises ont été emprisonnées, bien peu sont revenues. Mais elles y ont tenu, à travers l'horreur, grâce à une sororité teintée de tendresse, comme l'amitié entre Suzanne Bouvard ou Simone Séailles et dont celles qui sont encore vivantes aujourd'hui témoignent, à l'image de Jacqueline Fleury. Avec Sabine Pesier, coprésidente du Mémorial national des femmes en résistance et en déportation, Laure Manent revient sur le rôle des femmes pendant la guerre et les nombreuses résistantes dont le souvenir s'est perdu malgré leur courage.