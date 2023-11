information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 22:13

Le président de la République démocratique du Congo a accordé un entretien à France 24 et RFI, à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre. Candidat à sa réélection, Félix Tshisekedi se dit "serein" et défend son bilan avant l'échéance électorale. Il répond également aux attaques de l'opposition et notamment de son rival Moïse Katumbi qui se présente face à lui.