Faustin Linyekula : danser l'histoire du Congo et ses oubliés

13/06/2023

Sonia Patricelli reçoit le chorégaphe et danseur congolais Faustin Linyekula. Dans ses derniers spectacles, il évoque la quête des ancêtres. Chez lui la danse n’est pas un divertissement : elle est combat, engagée, pour saluer la mémoire des femmes de son clan, qui n’a pas été transmise. « My Body, my Archive » et « Mamu Tschi, portrait pour Amandine » sont présentés à Chaillot à Paris au Théâtre National de la danse les 14 et 17 juin.