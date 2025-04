information fournie par France 24 • 02/04/2025 à 15:32

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent Jean-Claude Barny. Son film "Fanon" nous emmène sur les traces de Frantz Fanon, psychiatre et philosophe martiniquais. On y découvre comment l'auteur des "Damnés de la terre" s'est installé dans l’Algérie française des années cinquante et comment il y a développé sa pensée anticoloniale.