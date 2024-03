information fournie par France 24 • 07/03/2024 à 15:01

Louise Dupont reçoit l'auteur et metteur en scène Adama Diop pour sa première pièce : "Fajar ou l’odyssée de l’homme qui rêvait d’être poète". Un projet hybride, entre cinéma et théâtre, pour évoquer les migrations, l'altérité ou encore la transmission, et nous transporter du Sénégal à la France, sur les traces d'un héros aux airs d'Ulysse en pleine Odyssée...