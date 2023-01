Factures d'électricité des boulangers : le coup de pression de l'exécutif aux fournisseurs d'énergie

information fournie par France 24 • 06/01/2023 à 11:37

Face à l'explosion des factures d'énergie des boulangers et des restaurateurs, Emmanuel Macron s'est emporté jeudi contre les "gens qui, sur la base de la crise, font des profits excessifs", visant les fournisseurs d'électricité et de gaz. À la suite de ces propos, les ministres de l'Économie, Bruno Le Maire, et de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher convoquent ce vendredi à nouveau les fournisseurs afin de leur demander un effort supplémentaire.