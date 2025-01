information fournie par France 24 • 31/01/2025 à 23:40

Avec le retour au pouvoir de Donald Trump et face à ses ambitions territoriale, commerciale et économique, de plus en plus d'observateurs appellent au sursaut de l'Union européenne. De quelle manière doit-elle organiser sa défense? Quelle approche privilégier? L'analyse de Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales.