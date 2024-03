information fournie par France 24 • 21/03/2024 à 12:36

Depuis sa découverte, le virus de l’immunodéficience humaine, à l'origine du SIDA, a tué près de 40 millions de personnes en 40 ans. Si on ne guérit pas de la maladie, on peut vivre en bonne santé avec le virus. Mais les disparités dans le monde sont immenses et le continent africain continue de payer un lourd tribut. Florence Thune, directrice générale du Sidaction, qui fête ses 30 ans cette année, est notre invitée.