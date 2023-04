information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 15:16

Plus d’un an après la signature d’un accord sur la déportation de migrants entre le Royaume-Uni et le Rwanda, aucun demandeur d’asile n’a été envoyé dans le pays des Milles collines. Un retard lié à des procédures judiciaires lancées par les migrants eux-mêmes et par plusieurs associations qui ont déjà perdu face à une cour britannique en décembre 2022 et font maintenant appel de cette décision.