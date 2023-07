Exposition "Regards croisés" : Plantu-Reza, quand le dessin croise la photo

information fournie par France 24 • 11/07/2023 à 16:33

Le dessinateur français Plantu et le photographe iranien Reza sont les invités de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !". Le premier croque l’actualité et a publié ses dessins pendant près de 50 ans dans le journal Le Monde. Le deuxième photographie le monde, ramenant des clichés marquants du commandant Massoud, de la guerre du Liban ou d'Afghanistan. Leurs univers se rencontrent dans l'exposition "Regards croisés" au Musée de l’Homme, à Paris, jusqu'au 31 décembre 2023, mettant en regard leurs travaux respectifs, photos et dessins.