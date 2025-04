information fournie par France 24 • 12/04/2025 à 11:00

À partir du 13 avril et jusqu’au 13 octobre 2025, les visiteurs de l’Expo universelle Osaka 2025, au Japon, pourront découvrir un pavillon français qui met en avant l’amour, les émotions et les relations franco-japonaises. "Au Japon, l'amour de la France est fort surtout chez les seniors. Il nous faut conquérir les Japonais", explique Jacques Maire, le commissaire général du pavillon France et président de la Compagnie française des expositions (Cofrex).