information fournie par France 24 • 28/11/2023 à 10:43

Plus d’un mois après l’explosion meurtrière du 17 octobre sur l’hôpital Al-Ahli à Gaza, l’ONG Human Rights Watch revient sur l’enquête et demande à la Commission d’enquête des Nations Unies une enquête plus approfondie pour déterminer l’origine de ce tir. Plus de précisions avec Ahmed Benchemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch (HRW), invité de France 24.