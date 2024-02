information fournie par France 24 • 29/02/2024 à 07:49

A la Une de la presse, ce jeudi 29 février, le bilan vertigineux de la riposte israélienne à l’attaque du Hamas : plus de 30 000 morts. Une enquête sur le comportement de certains militaires israéliens en opération à Gaza se vantant, sur les réseaux sociaux, de leurs exactions et des humiliations infligées aux Gazaouis. Le vote, hier, des sénateurs, en faveur de l’inscription de la liberté des femmes d’avoir recours à l’IVG, dans la Constitution française. Et d'étonnantes bestioles aquatiques.