information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 10:21

Eva Sas, députée EELV-NUPES de Paris et membre du Conseil d'Orientation des Retraites est l'invitée de Mardi politique. Au sommaire de cette émission, la bataille de la réforme des retraites qui se joue dans l'hémicycle et dans la rue. Eva Sas juge cette réforme "inutile". Elle répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.