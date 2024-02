information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 09:17

Réunis en conseil européen extraordinaire pour valider une aide 50 milliards d'euros à l'Ukraine, les 27 sont interpellés par les agriculteurs, inquiets de l'accumulation des normes et des déséquilibres provoqués sur le marché intérieur par les denrées en provenance d'Ukraine et, demain, d'un éventuel accord de libre-échange avec le Mercosur. On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski.