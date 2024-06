information fournie par France 24 • 12/06/2024 à 09:43

La poussée de l’extrême droite, non seulement en France, mais aussi en Europe, pourrait-elle remettre en cause l’indéfectible soutien affiché jusqu’ ici par Paris ou Berlin à Kiev ? On en parle avec Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris, Manon Quérouil-Bruneel, grande reporter à Paris Match, et Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI.