information fournie par France 24 • 19/01/2023 à 11:02

Contrairement aux idées reçues, la majeure partie des migrants et réfugiés Africains circulent à l’intérieur du continent. Sur les 8 millions et demi de migrants d’Afrique de l’Ouest, moins de 10% se dirigent vers l’Europe. On va prendre l'exemple du Cameroun ou de nombreux étudiants partent à Madagascar pour justement y étudier la médecine. Reportage de Gaëlle Borgia.