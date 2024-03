Être ou ne pas être Shakespeare : Mary Sidney, génie derrière le "Barde" ?

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 14:32

Au Pakistan, les femmes policières sont peu nombreuses mais servent de modèle aux jeunes filles et leur ouvrent des perspectives de carrière, dans un pays très conservateur. Ensuite, une question brûlante d'actualité : William Shakespeare était-iel une femme ? C'est la piste qu’explore Aurore Evain. Spécialiste du matrimoine littéraire, elle s’intéresse au portrait d’une des femme les plus lettrées du XVIe siècle, l’aristocrate Mary Sidney, et enquête pour savoir si elle pourrait être la véritable autrice cachée derrière l’œuvre du "Barde". Enfin, la nageuse paralympique Husnah Kukundakwé représentera l’Ouganda aux JO de Paris cet été.