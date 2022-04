Étienne Mbappé, rencontre avec le prodige de la basse

information fournie par France 24 • 28/04/2022 à 16:17

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur la grande tournée européenne d'Etienne Mbappé. Prodige de la basse, l'artiste franco-camerounais enchaîne les concerts à l'occasion de la sortie de son album "Time will tell". Également au programme de cette émission, la sortie au cinéma de "La Ruse", un film d'espionnage avec Colin Firth. Et un reportage à Venise, où se tient la 59e édition de la Biennale d'art contemporain, marquée par le contexte de la guerre en Ukraine.