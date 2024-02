information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 13:14

Malgré des années de conflit au Tigré, les labels d'Addis Abeba reprennent du service. L'Éthiopie était un haut lieu du jazz à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Au cours de cette période, Addis-Abeba est connu sous le nom de "Swinging Addis" et la scène musicale était en pleine ébullition. Aujourd'hui, les musiciens modernes reprennent du service en utilisant notamment les réseaux sociaux pour communiquer et se faire connaître.