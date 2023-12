information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 11:54

Après la sécheresse, les inondations… Plusieurs pays de la corne de l’Afrique sont frappés par le phénomène El Nino, amplifié par le réchauffement climatique. Des pluies diluviennes s’y sont abattues à la suite d’une longue période de sécheresse. Le sol, très sec, n’absorbe plus l’eau, provoquant des inondations dévastatrices. En Ethiopie, plus d'un million de personnes sont affectées. Reportage au sud-est de l’Ethiopie, dans la région la plus touchées par les inondations.