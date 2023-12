information fournie par France 24 • 29/12/2023 à 16:49

Des vagues de plus de neuf mètres de haut ont secoué la côte californienne. Plusieurs fronts de mer ont été inondés et de nombreuses plages ont été fermées : l’alerte annoncée par les services météorologiques du nord et du centre de l’état reste en vigueur jusqu’à ce week-end.