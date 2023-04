États-Unis : un nouveau duel Trump-Biden en 2024 pour la présidentielle ?

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 09:06

Joe Biden est officiellement candidat à sa réélection en 2024. S'il est réélu, il achèvera son second mandat à un âge inédit de 86 ans. Sa promesse : finir le travail et combattre l'extrêmisme. Depuis Washington, Sonia Dridi, correspondante de France 24 et autrice de "Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump", livre son analyse. Pour elle, la possibilité d'avoir un "remake de 2020" entre Joe Biden et Donald Trump "déprime une bonne partie de l'Amérique".