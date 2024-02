information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 11:30

Accusé d’avoir acheté le silence d’une ex-actrice porno avant l’élection de 2016, l’ancien président devrait comparaître pendant six semaines et risque jusqu’à 4 ans de prison. Mais ce procès ne l'empêche pas de se présenter à la présidentielle de novembre et d'entrer en fonction s'il est élu.