États-Unis : Los Angeles cherche à reloger les sans-abris

information fournie par France 24 • 16/10/2024 à 16:10

Depuis la nomination de Kamala Harris comme candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, son camp se presse pour tenter de résoudre une crise qui pourrait lui coûter cher en novembre : celle des sans-abris. Cette crise est particulièrement aiguë dans l'État d'origine de la candidate : la Californie, qui, à lui seul, concentre un tiers des sans-abri du pays (on compte 181 000 SDF, une augmentation de 20 % depuis 2019). Ce problème souvent pointé du doigt par les républicains, pour faire un procès en laxisme à la gauche américaine. Le gouverneur démocrate, Gavin Newsom, est résolu à accélérer le démantèlement des campements et menace de couper les fonds publics aux villes réfractaires. Son mot d’ordre se heurte pourtant à de fortes résistances, notamment à Los Angeles, où la ville a investi massivement dans le lien social de proximité. Reportage de nos correspondants Pierrick Leurent et Valérie Defert.