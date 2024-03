Etats-Unis : les Latinos sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs conservateurs

information fournie par France 24 • 05/03/2024 à 18:02

C'est le jour du Super Tuesday. 14 états vont participer en même temps a des primaires républicaines et démocrates. Une étape importante car cette seule journée met en jeu un tiers des délégués nécessaires pour être investi comme candidat. Depuis le début des primaires, Donald Trump s’est imposé à droite comme l’ultra-favori. Il devrait aujourd'hui encore engranger des points grâce notamment à la voix des Latinos, de plus en plus nombreux à venir gonfler les rangs conservateurs. Mais comment expliquer ce choix ? Quels arguments les ont convaincus de se détourner du camp démocrate ? Reportage d'Elisabeth Allain, Fanny Allard, Joanna Cockerell et Génie Godula.