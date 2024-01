information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 10:00

Ils s'affrontent dans des débats, des caucus ou encore des primaires, mais les candidats à l'élection américaine font aussi la course à l'argent, le nerf de la guerre des présidentielles aux Etats-Unis. Sans levées de fonds, impossible de financer les coûteuses publicités ou les différents événements et il devient quasiment impossible de l'emporter. Comment les candidats se financent-ils ? Quelles sont les règles et les limites? Décryptage.