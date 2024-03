États-Unis : l'état d'urgence déclaré après l'effondrement d'un pont à Baltimore

information fournie par France 24 • 26/03/2024 à 14:45

Un important pont autoroutier de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, s'est effondré tôt mardi matin après avoir été percuté par un porte-conteneurs, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Il s'agit d'un axe nord/sud crucial pour les transports et l'économie de la côte est des Etats-Unis. Les secours recherchent au moins sept victimes dans l'eau autour de l'immense structure métallique, dans un déploiement spectaculaire de moyens incluant des drones, hélicoptères et plongeurs.