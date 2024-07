information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 21:49

Les pressions auront eu raison de son obstination. Joe Biden a annoncé dimanche son retrait de la course à la Maison Blanche après des semaines de spéculations sur ses capacités physiques et mentales, plongeant son camp - et la campagne - dans l'inconnu. Le démocrate de 81 ans rejoint ainsi le club très restreint des présidents américains sortants ayant jeté l'éponge alors qu'ils briguaient un second mandat.