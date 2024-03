information fournie par France 24 • 20/03/2024 à 20:09

Antony Blinken se rend pour la sixième fois au Moyen-Orient. Le secrétaire d'Etat américain dénonce la situation d’insécurité alimentaire grave de la population à Gaza et souligne l’urgence d’acheminer plus d’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne. Au même moment, des pourparlers ont lieu à Doha pour tenter d'éviter un assaut à Rafah, dans le sud de Gaza. Plus d'1 million de palestiniens s'y sont réfugiés pour fuir les bombardements plus au nord.