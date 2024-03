Etats-Unis : face au raz-de-marée Trump, la riposte des démocrates

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 14:33

Joe Biden n'a pas publiquement réagi comme c'est d'usage après les résultats des primaires, mardi 5 mars. Le président américain a seulement publié un tweet mettant en garde contre le danger que représente son adversaire. Le chef de la Maison Blanche réserve sûrement ses mots pour demain et son discours sur l'Etat de l'union. D'autres verront peut-être une forme d'inquiétude face au raz-de-marée Trump. C'est un vrai sujet au sein du camp démocrate que France 24 a rencontré en Floride. Si face caméra, on se montre confiant, l'inquiétude grandit au sein de ses partisans qui organisent la riposte. Reportage d'Elisabeth Allain, Fanny Allard, Joanna Cockerell et Genie Godula.