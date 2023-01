États-Unis : blocage politique sur la dette et risque de défaut de paiement

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 11:10

Les États-Unis ont atteint, jeudi 19 janvier, leur plafond de la dette. Mais un blocage à des fins politiciennes empêche pour le moment de rehausser le montant maximal d'emprunt autorisé par le Congrès. Dans une lettre, la Secrétaire au Trésor Janet Yellen a annoncé recourir à des mesures exceptionnelles qui peuvent tenir jusqu'en juin. Au-delà, le pays risque de ne plus pouvoir payer ses factures et de se déclarer en défaut de paiement. Une situation dangereuse et inédite.