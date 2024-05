information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 13:18

Une fois de plus, Emmanuel Macron se dit « prêt » à une reconnaissance d'un état palestinien mais « à un moment utile » et pas sous le coup de « l’émotion ». Alors que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège considèrent désormais officiellement la Palestine comme un état, la pression monte en France et les esprits s'échauffent à l'Assemblée Nationale. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.