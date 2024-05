information fournie par France 24 • 23/05/2024 à 11:18

Alors que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège s'apprêtent à reconnaître un État de Palestine, la France estime que le sujet « n’est pas un tabou » mais que les conditions ne sont pas réunies « à ce jour ». Est-ce le bon moment ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Clara Le Nagard à Madrid.