information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 13:00

Dans l'est de la RD Congo, la crise humanitaire s’aggrave. Les habitants des territoires de Masisi et du Rutshuru où se déroulent les combats sont pris au piège dans cette escalade de tensions. Ils sont toujours plus nombreux à se réfugier dans les camps en périphérie de Goma. Les humanitaires sur place s’inquiètent du nombre de civils blessés par arme. Reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula sur place.