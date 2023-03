information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 11:07

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Son but : rappeler chaque partie à ses responsabilités et se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain. La mission s'est d'ailleurs terminée par la visite du camp de Buchagara, à 5 kilomètres de Goma.